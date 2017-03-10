Делегация Рязанской области принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017»

Как сообщает сайт правительства области, делегация региона во главе с министром культуры области Виталием Поповым принимает участие в XII Международной туристской выставке «Интурмаркет - 2017».

Выставка организована в Москве в центре «Крокус Экспо» и является одной из престижных площадок страны, где российские регионы имеют возможность наглядно представить свои туристские возможности. Коллективный стенд региона включен в единую экспозицию Центрального федерального округа. Его посетителям представлена информационно-справочная и рекламная продукция о туристских ресурсах и возможностях организации качественного отдыха в области. В выставке принимают участие туристские информационные центры, санатории, туристско-развлекательные комплексы и компании, в том числе входящих в кластер «Рязанский».

Усадебные комплексы Рязанской области представлены на отдельном стенде международной выставки, а также в изданных специально к выставке путеводителе и карте туристских маршрутов, где указаны объекты федерального проекта «Русские усадьбы». В их числе мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, дом-музей И.П. Пожалостина в Солотче, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

В рамках деловой программы выставки пройдут круглые столы, где будут обсуждаться вопросы, касающиеся развития внутреннего туризма.