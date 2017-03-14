Юные рязанские баскетболисты завоевали «бронзу» на первенстве ЦФО

В соревнованиях приняло участие 12 команд

С 8 по 12 марта спорткомплекс рязанской СДЮСШОР «Единство» принимал финальный турнир первенства Центрального федерального округа среди юношей 2003-го года рождения. Помимо хозяев, это коллективы Ногинска, Фрязино, Кольчугино, Тамбова, Брянска, Старого Оскола, Тулы, Люберец, Твери, Красногорска и Калуги.

Юные рязанцы по результатам предварительного этапа сумели пробиться в полуфинал турнира, где их соперниками стали сверстники из Фрязино. Борьба была упорной, и в итоге больше повезло подмосковным баскетболистам, которые одержали победу с разницей всего в одно очко.

Не менее сложным выдался и матч за 3-е место с командой из Кольчугино (Владимирская область), который называют «малым» финалом. Вновь игра «очко в очко», но на сей раз хозяева паркета своего уже не отдали. 48:47 – команда Рязани становится «бронзовым» призером Первенства ЦФО! Наши поздравления ребятам и их тренеру Сергею Федорову.

Источник: сайт БК «Рязань»