Рязанцев зовут раздельно собирать мусор (РАСПИСАНИЕ НА ВЕСНУ)

Чтобы никто не путался (в апреле 5 суббот), публикуем расписание акций по раздельному сбору на весенние месяцы:

18 марта — акция по раздельному сбору на Московском

25 марта — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне

1 апреля — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»

8 апреля — акция по раздельному сбору в Роще

15 апреля — акция по раздельному сбору на Московском

22 апреля — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне

29 апреля — выходной!

6 мая — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»

13 мая — акция по раздельному сбору в Роще

20 мая — акция по раздельному сбору на Московском

27 мая — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне.

Источник: сайт Экологического Рязанского Альянса