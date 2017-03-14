Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 09:21
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Экология
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Рязанцев зовут раздельно собирать мусор (РАСПИСАНИЕ НА ВЕСНУ)

Чтобы никто не путался (в апреле 5 суббот), публикуем расписание акций по раздельному сбору на весенние месяцы:

18 марта — акция по раздельному сбору на Московском

25 марта — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне

1 апреля — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»

8 апреля — акция по раздельному сбору в Роще

15 апреля — акция по раздельному сбору на Московском

22 апреля — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне

29 апреля — выходной!

6 мая — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»

13 мая — акция по раздельному сбору в Роще

20 мая — акция по раздельному сбору на Московском

27 мая — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне.

Источник: сайт Экологического Рязанского Альянса

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