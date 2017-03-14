Рязанцев зовут раздельно собирать мусор (РАСПИСАНИЕ НА ВЕСНУ)
Чтобы никто не путался (в апреле 5 суббот), публикуем расписание акций по раздельному сбору на весенние месяцы:
18 марта — акция по раздельному сбору на Московском
25 марта — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне
1 апреля — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»
8 апреля — акция по раздельному сбору в Роще
15 апреля — акция по раздельному сбору на Московском
22 апреля — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне
29 апреля — выходной!
6 мая — акция по раздельному сбору у «Барса на Есенина»
13 мая — акция по раздельному сбору в Роще
20 мая — акция по раздельному сбору на Московском
27 мая — акция по раздельному сбору в Дашково-Песочне.
Источник: сайт Экологического Рязанского Альянса