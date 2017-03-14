Три автомобиля сгорели за один день в Рязанской области

Согласно оперативной сводке МЧС России по области, за выходные в регионе произошло 6 пожаров. В субботу, 11 марта, в 23.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Деревенское Спасского района. Нежилой кирпичный дом в пожаре был полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали.

В воскресенье огнеборцы ликвидировали 5 возгораний. В 03.28 поступило сообщение о пожаре в селе Сановка Шиловского района. Загорелся деревянный гараж, внутри которого находился легковой автомобиль. И гараж, и автомобиль уничтожены огнем. Люди не пострадали.

В этот же день в 03.50 диспетчеру дежурной службы «01» сообщили о пожаре на улице Речной в городе Рязани. Горела деревянная баня и хозяйственный сарай. Ликвидировали возгорание 3 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В 05.45 поступило сообщение о пожаре в автомобиле в селе Богородицкое Милославского района. Еще один автомобиль горел в 20.26 в городе Рязани.

В 18.12 поступило сообщение о пожаре в рязанской многоэтажке. Огонь повредил квартиру, люди не пострадали.