Жители Рязанской области бесплатно могут получить профессию швеи

Сайт регионального министерства труда и занятости населения сообщает, что одной из самых востребованных профессий на рынке труда региона в настоящее время остается швея. В регионе профессиональные швеи нужны на предприятиях легкой промышленности, мебельных производствах, а также в частных ателье и отделах ткани в магазинах. На данный момент в банке вакансий службы занятости области находится более 2,3 тысячи вакансий по этой специальности, из них порядка 2 тысяч предлагаются в Рязани. Заработная плата по предложенным вакансиям составляет от 15 тысяч рублей.

Для того, чтобы работать по профессии, швее не обязательно иметь высшее образование по соответствующей специальности. Достаточно получить диплом о среднем профессиональном образовании или окончить специальные курсы. Например, обучиться швейному делу можно в Рязанском технологическом колледже. Кроме того, Государственная служба занятости населения Рязанской области предлагает безработным гражданам пройти краткосрочные бесплатные курсы по специальности швея. Продолжительность обучения обычно составляет 1-2 месяца. После завершения курсов специалисты службы занятости помогают обучившимся гражданам подобрать подходящую работу.

Всю необходимую информацию об условиях организации профессионального обучения можно получить, обратившись в службу занятости населения по месту жительства, или по телефону: 92-20-98.