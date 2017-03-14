Жители Рязанской области могут помочь полицейским в выявлении и расследовании наркопреступлений

В регионе проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Как сообщает сайт УМВД России по области, в рамках акции специалисты проведут комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов потребления и распространения наркотиков.

УМВД России по Рязанской области обращается к жителям региона: если Вам известно о местах, где происходит торговля наркотиками или употребление наркотиков, а также о гражданах, причастных к распространению наркотиков, то необходимо сообщить эти сведения в полицию.

Обратиться можно в Дежурную часть УМВД России по Рязанской области по телефону - (4912) 27-08-60 или по телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД - (4912) 29-72-20 или по телефону - 02 (102 для мобильных операторов).

По каждому сообщению будет проведена проверка.