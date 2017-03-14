В Рязанской области после зимы проверят качество дорог, которые впервые отремонтировали на неналоговые средства

В регионе федеральные инспекции проверят состояние перезимовавших дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса (без использования налогов). Напомним, что такая практика в истории нашей страны была применена впервые, благодаря работе государственной системы «Платон». За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками через нее напрямую в дорожный фонд, удалось привести в порядок 85 километров дорог области и города Рязани.

Как сообщает Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства, всего бюджеты Рязанской области и областного центра в прошлом году по решению Правительства РФ дополнительно получили на ремонт дорог 550 миллионов рублей. Эта сумма была собрана в рамках системы «Платон». Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом.