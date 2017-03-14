В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой

Три человека пострадали

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в субботу в 13.00 в Рязани на улице Гагарина. Автобус «Ситроен», который двигался по 70-му маршруту, столкнулся с автомобилем «Рено Симбол». По предварительным данным, автомобиль «Рено», за рулем которого находился 45-летний житель Москвы, подъезжая к регулируемому перекрестку, начал останавливаться на запрещающий сигнал светофора. Водитель двигавшегося за ним автобуса «Ситроен» не успел вовремя среагировать, в результате произошло столкновение.

Три пассажирки маршрутки получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области.