В кафе и трех магазинах Рязанской области выявили нарушения правил торговли алкоголем

Как сообщает сайт УМВД России по области, в выходные прошли рейды по соблюдению антиалкогольного законодательства.

В Рязани полицейские выявили и пресекли нарушения правил торговли спиртным в магазинах, расположенных на улицах Есенина и Крупской, а также в магазине в селе Мыс Доброй Надежды Сасовского района.

Правилами торговли алкогольной продукцией пренебрегали и в кафе на улице Интернациональной.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей.

Всего из незаконного оборота изъято 90 литров спиртного.