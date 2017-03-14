В Рязани прошла интеллектуальная игра, посвященная 140-летию Новикова-Прибоя

Сайт регионального министерства культуры и туризма сообщает, что в субботу, 11 марта, в Центре молодежных инноваций Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького прошла интеллектуальная игра по произведениям А.С. Новикова-Прибоя «От чего бывает весело матросам».

Участие в командной игре приняла учащаяся молодежь. Мероприятие проходило в два этапа. Сначала командам предстояло ответить на ряд вопросов, посвященных жизни и творчеству писателя-мариниста. В формате игры «Что? Где? Когда?» участники продемонстрировали знания по морской тематике. В ходе игры ребята узнали о необыкновенной жизни моряка и его произведениях.