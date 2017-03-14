В Рязани заключили под стражу подозреваемых в разбойном нападении и изнасиловании несовершеннолетней девушки

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что в отношении двух жителей областного центра возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ.

В правоохранительные органы обратилась 17-летняя рязанка, которая сообщила, что вечером 7 марта на нее напали, ограбили и изнасиловали двое неизвестных. Насильников удалось задержать «по горячим следам». Подозреваемыми в совершении преступления оказались жители Рязани, 1993 и 1989 годов рождения. По данным следствия, вечером 7 марта мужчины встретили на улице незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая убийством, они затащили жертву в рядом стоящий нежилой дом, отобрали у нее деньги, сотовый телефон, изнасиловали и скрылись с места преступления.

В настоящее время по факту разбойного нападения на несовершеннолетнюю также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.