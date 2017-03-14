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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 10:54
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Общество
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В Рязанской области к казачьей культуре приобщается молодое поколение

В Рязанской области к казачьей культуре приобщается молодое поколение

В воскресенье в Рязанском Дворце молодежи прошел фестиваль-семинар детской казачьей культуры «Казаком родиться нужно». Такого формата песенно-музыкальный праздник был организован в регионе впервые. В нем приняли участие лучше детские народные ансамбли и хореографические коллективы области. На сцену дворца молодежи вышли более 300 человек из 17 муниципальных образований региона. Многие из участников – лауреаты и дипломанты международных и всероссийских фестивалей. Это, например, открывший фестиваль хореографический ансамбль из Новомичуринска «Акварель», ансамбль народной песни «Русские узоры» Рязанского Дворца детского творчества, солисты сасовского ансамбля «Субботея», в числе которых финалистка телепроекта «Синяя птица» Алена Коротаева, и многие другие.

Фестиваль «Казаком родиться нужно» стал продолжением проводимой в Рязанской области работы по сохранению, развитию и популяризации самобытной казачьей музыкально-песенной и танцевальной культуры. Об этом сказала, приветствуя участников фестиваля, заместитель министра культуры и туризма Рязанской области Марина Горожанова. Она напомнила, что на рязанской земле уже традиционным стал «взрослый» казачий фестиваль «Весло да громко казаки поют. А теперь, благодаря нынешнему празднику «Казаком родиться нужно», к казачьей культуре приобщается и молодое поколение.

В программе детского фестиваля было около полусотни творческих номеров. И каждый из них был проникнут казачьим духом. Звучали песни, в том числе военные – столь характерные именно для казачества, хореографические номера были богаты казачьей атрибутикой. Настоящую атмосферу российского казачьего на фестивале воссоздали кадеты Казачьего центра г. Шацка. Они продемонстрировали строевые приемы с оружием, фланкировку казачьей шашкой и плеткой.

Фото Алексея Давыдова и Людмилы Ивановой

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