В Рязани завершился Фестиваль спорта студентов медицинских вузов ЦФО России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача»

Фестиваль проводился в Рязанском государственном университете имени академика И.П. Павлова. За победу в плавании и волейболе боролись команды из десяти вузов Центрального федерального округа. Соревнования проходили в течение трех дней.

Девушки и юноши состязались в бассейне «Аквамед» на дистанции 100 метров вольным стилем и в комбинированной эстафете 4*50 метров. По итогам двух соревновательных дней впервые за все годы проведения фестиваля победила сборная РязГМУ.

В соревнованиях по волейболу среди мужчин первой была команда, представлявшая Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, второй – сборная Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, на третьем месте команда Курского государственного медицинского университета.

Среди женщин на первом месте команда Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, на втором – команда Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, на третьем – сборная Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Победителей приветствовал ректор РязГМУ, профессор Р.Е. Калинин. Он особенно отметил, что несмотря на то что участники отчаянно боролись за победу, на соревнованиях царила доброжелательная атмосфера. «Теперь командам, занявшим первые и вторые места, предстоит борьба в финале. Вы едете подтверждать, что вы – молодцы и вы – лучшие! Уверен, когда вы начнете работать по специальности, вы будете лидерами в своих коллективах, спортсмены неизменно демонстрируют лидерство не только на соревнованиях, но и в профессии», – подчеркнул Р.Е. Калинин.

Теперь будущим врачам, занявшим 1 и 2 места в командном зачете, предстоит отстаивать честь своих вузов на финальных соревнованиях, которые пройдут в апреле в Казани.