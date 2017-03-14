В Рязанской области прошло первенство по плаванию

Сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта сообщает, что в спортшколе «Флагман» города Ряжска прошло первенство по плаванью среди детей 2005-2009 г.р. и моложе. Юные спортсмены соревновались в заплывах в дистанциях 25 метров на спине, 50 метров вольным стилем, 50 метров брассом, 50 метров баттерфляем, а также 100 метров комплексным плаванием. Всего было разыграно 17 комплектов наград.

Победителей и призеров в каждой возрастной группе наградили медалями и грамотами.