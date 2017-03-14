26 нетрезвых водителей выявили в ходе профилактических рейдов в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу и выходные в регионе прошли профилактических рейды «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции выявили 26 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, еще 3 водителя отказались пройти освидетельствование на состояния опьянения. 4 человека управляли автомобилем в состоянии не в первый раз, и теперь им грозит уже уголовная ответственность.