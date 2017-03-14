В Рязани 19-летний юноша «под градусом» управлял автомобилем

Сайт УМВД России по области сообщает, что задержали молодого водителя в субботу в Рязани на улице Интернациональной. Он находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2104» и в 10.10 уже был нетрезв. Мало того, оказалось, что парня уже лишали прав за пьяное вождение в октябре прошлого года, это выяснили сотрудники Госавтоинспекции. Теперь молодому человеку грозит уголовное наказание - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.