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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 11:30
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Экономика
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На ярмарках выходного дня в Рязани продали 13,7 тонны картофеля и 12,4 тонны яблок

Сайт правительства области сообщает, что в минувшую субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 311 торговых местах торговлю осуществляли 192 товаропроизводителя. На ярмарке реализовали свыше 9 тонн мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 16,4 тонны молока и молочных продуктов, около 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 13,7 тонны картофеля, 3,2 тонны овощей и 12,4 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 18 марта.

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