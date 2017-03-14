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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 11:37
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Спорт
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Рязанские спортсмены завоевали «серебро» на чемпионате России по бочча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта сообщает, что чемпионат России по бочча среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 6 по 11 марта в городе Алексин Тульской области. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из 27 регионов России.

Рязанская команда завоевала «серебро», оставив позади сильнейшие команды Москвы, Московской области и других регионов. В финале рязанцы уступили команде из Санкт-Петербурга со счётом 5:7. В составе сборной Рязанской области были воспитанники спортшколы ЦСК Екатерина Седова, Алексей Терехин, Антон Шабалин, воспитанники шиловской спортшколы «Арена» Константин Литвиненко и Арсений Винокуров из михайловской спортшколы «Метеор».

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