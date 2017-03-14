Более 115 миллионов куриных яиц было произведено за два месяца в хозяйствах Рязанской области

Как сообщает сайт регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, за два месяца этого года в рязанских хозяйствах всех категорий было произведено 115,6 миллиона куриных яиц, в том числе в сельхозорганизациях – 109,8 миллиона. Средняя яйценоскость составляет 46 штук от одной курицы–несушки.

Основным производителем в этой отрасли является АО «Окская птицефабрика» Рязанского района, где за 2 месяца произведено 109,8 миллиона яиц или 95 процентов от общего производства яиц в регионе.

Наращивает производство яиц птицефабрика ООО «Родник» Шацкого района. За счет увеличения численности кур-несушек до 78,7 тысячи голов (+31,8 тыс. голов к уровню прошлого года), здесь произведено 3 миллиона 739 тысяч яиц. Соответственно рост производства яйца по птицефабрике составил 49,4 процента.

Положительная динамика по производственным показателям складывается и в ООО «Касимовская ферма» Касимовского района. В хозяйстве содержится 12 тысяч голов кур-несушек, от которых за два месяца получено 152 тысячи яиц.