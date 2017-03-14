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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 12:02
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Культура
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В Рязани выберут «Приокскую красавицу»

Городской молодежный конкурс для девушек в возрасте от 14 до 18 лет пройдет в областном центре 16 марта в 15:00 в концертном зале Дворца культуры «Приокский», сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА.

За время проведения «Приокской красавицы» (с 2002 года) участницами конкурса стали около 200 учащихся старших классов общеобразовательных школ, лицеев и средних специальных учебных заведений города Рязани. В этом году в конкурсе примут участие представительницы рязанских школ № 1, 60, 56, 69, 70, лицея № 52, Рязанского станкостроительного колледжа, Железнодорожного колледжа, Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых.

Участницы приготовят кулинарные блюда, которые продегустируют члены жюри, подготовят и покажут «Визитку-представление», в которой расскажут о себе. На конкурсе девушки смогут продемонстрировать свои дизайнерские способности, ответят на вопросы викторины об экологии, исполнят танец, и выступят в творческом этапе конкурса.

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