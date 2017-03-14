В администрации Сасова Рязанской области провели личный прием граждан

Просьбы сасовцев выслушала заместитель главы администрации города Людмила Амелина. В ходе личного приема были рассмотрены вопросы двух заявителей, касающихся улучшения жилищных условий и трудоустройства.

На прием к заместителю главы администрации пришла гражданка Украины с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. Побеседовав с ней и с руководителем ООО «Ремонтно-дорожный участок», Людмила Михайловна положительно решила вопрос с трудоустройством обратившейся на прием женщины.

Также на приеме было рассмотрено обращение по жилищному вопросу. Изучив сложившуюся ситуацию жительницы города Сасово, было принято решение о сборе документов и рассмотрении обращения заявительницы на ближайшем заседании жилищной комиссии администрации города Сасово.

По всем вопросам, поступившим в ходе личного приема, структурным подразделениям администрации города были даны соответствующие поручения.