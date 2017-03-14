В Сасове Рязанской области развивают эффективные производства

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова встретилась с руководителем ООО «Топливные технологии» Игорем Бородиным. Целью встречи стала оценка фактического развития организации на территории города Сасово и обсуждение дальнейших планов работы предприятия.

Инвестиционный проект лесоперерабатывающего комплекса ориентирован на строительство высокотехнологичного комплекса лесопиления по производству топливных гранул и модернизацию производства древесных брикетов. Производство ориентировано на глубокую, безотходную переработку низкосортной древесины.

Также предусмотрены и дополнительные обязательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Мероприятия будут проводиться согласно лесохозяйственному регламенту и Лесному плану. Запуск нового цеха позволит не только увеличить доходную часть местного бюджета, но и предоставить порядка 60 новых рабочих мест.

В обсуждении вопросов строительства и развития производства приняли участие заместитель главы администрации Сергей Ямщиков и начальник отдела архитектуры и градостроительства Алексей Егоркин.