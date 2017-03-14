В Сасове Рязанской области развивают эффективные производства

Областная общественно-политическая газета
02:31 МСК
Вторник
14 марта 2017 года
Выпуск № 44 (5331)
Яндекс.ПогодаПикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанская область отмечена в числе регионов, успешно реализующих программу переселения из аварийного жильяСпортсменки Рязанской области – вторые по итогам первенства России по борьбе на поясахЗа неделю в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров Первые в 2017 году выборы в Рязанской области прошли в Шиловском районе В Сасове Рязанской области решили навести чистоту и порядок В Рязани состоялся XX ежегодный конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» В Рязанской области сегодня начала работать «горячая линия» по качеству продуктов питания Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» завоевали три медали первенства «Славянское братство» Хозяину «резинового» дома в рабочем поселке Чучково грозит крупный штрафВ поликлинику города Скопина Рязанской области стало проще дозвониться Ремонт дорог, качество медпомощи и создание комфортной городской среды – глава рязанского региона Николай Любимов обозначил задачи работы на ближайшее время Рязанские волонтеры провели субботник на месте будущего центра длительной передержки безнадзорных животныхБывшему первому заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву продлили срок содержания под стражей По ряду адресов в Рязани временно отключат электроэнергию Рязанцев приглашают на лекцию профессора МГИМО о Трампе По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду В Рязанской области проходит Неделя борьбы с глаукомой В Рязанской области половодье набирает обороты Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ Ольгой ВороновойРязанцев просят помочь в розыске пропавшей девушки ХК «Рязань» начал восстановительный сбор213 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшегося в Рязанской области детского лыжного марафона В Рязанской области стартует программа благоустройства дворовых территорий Победой рязанских спортсменок в Воронежской области завершилось зональное первенство России по мини-футболу среди девушек Чемпионами России по полиатлону стали спортсмены из Рязанской области Дарья Васькина и Денис Шелкопляс
Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 12:08
Просмотров: 167
Экономика
Версия для печати

В Сасове Рязанской области развивают эффективные производства

В Сасове Рязанской области развивают эффективные производства

Глава администрации города Сасово Евгения Рубцова встретилась с руководителем ООО «Топливные технологии» Игорем Бородиным. Целью встречи стала оценка фактического развития организации на территории города Сасово и обсуждение дальнейших планов работы предприятия.

Инвестиционный проект лесоперерабатывающего комплекса ориентирован на строительство высокотехнологичного комплекса лесопиления по производству топливных гранул и модернизацию производства древесных брикетов. Производство ориентировано на глубокую, безотходную переработку низкосортной древесины.

Также предусмотрены и дополнительные обязательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Мероприятия будут проводиться согласно лесохозяйственному регламенту и Лесному плану. Запуск нового цеха позволит не только увеличить доходную часть местного бюджета, но и предоставить порядка 60 новых рабочих мест.

В обсуждении вопросов строительства и развития производства приняли участие заместитель главы администрации Сергей Ямщиков и начальник отдела архитектуры и градостроительства Алексей Егоркин.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:43
Ремонт дорог, качество медпомощи и создание комфортной городской среды – глава рязанского региона Николай Любимов обозначил задачи работы на ближайшее время
18:35
Рязанская область отмечена в числе регионов, успешно реализующих программу переселения из аварийного жилья
18:32
Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ Ольгой Вороновой
18:22
В Сасове Рязанской области решили навести чистоту и порядок
18:17
Рязанские волонтеры провели субботник на месте будущего центра длительной передержки безнадзорных животных
18:15
В Рязани состоялся XX ежегодный конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»
18:08
Рязанцев приглашают на лекцию профессора МГИМО о Трампе
17:52
В Рязанской области стартует программа благоустройства дворовых территорий
17:40
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» завоевали три медали первенства «Славянское братство»
17:35
В Рязанской области проходит Неделя борьбы с глаукомой
17:14
Первые в 2017 году выборы в Рязанской области прошли в Шиловском районе
17:08
За неделю в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров
16:29
Победой рязанских спортсменок в Воронежской области завершилось зональное первенство России по мини-футболу среди девушек
16:28
213 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшегося в Рязанской области детского лыжного марафона
16:16
Бывшему первому заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву продлили срок содержания под стражей
16:08
По ряду адресов в Рязани временно отключат электроэнергию
15:57
Чемпионами России по полиатлону стали спортсмены из Рязанской области Дарья Васькина и Денис Шелкопляс
15:47
ХК «Рязань» начал восстановительный сбор
15:23
По ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
15:22
В Рязанской области половодье набирает обороты
15:11
Спортсменки Рязанской области – вторые по итогам первенства России по борьбе на поясах
14:52
В Рязанской области сегодня начала работать «горячая линия» по качеству продуктов питания
14:37
Хозяину «резинового» дома в рабочем поселке Чучково грозит крупный штраф
14:12
В поликлинику города Скопина Рязанской области стало проще дозвониться
13:53
Рязанцев просят помочь в розыске пропавшей девушки
12:55
Жительнице Рязани Любови Борововой срочно нужна помощь
12:40
В групповых турнирах первенства Рязанской области по мини-футболу шла острая борьба за место на пьедестале
12:39
Главная команда Рязанской области по мини-футболу осталась в шестерке сильнейших
12:36
Касимовский «Восход СУ-2» стал первым финалистом Ночной хоккейной лиги Рязанской области 2017 года
12:34
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определился квартет сильнейших
Вся лента новостей
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы