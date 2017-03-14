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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 12:15
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Спорт
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На первенстве Рязанской области по самбо определились сильнейшие

Сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта сообщает, что 10-11 марта в спортшколе «Родной край – спорт» прошло Первенство Рязанской области по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р. Более 120 юных спортсменов боролись за право представлять наш регион на Первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в конце мая в городе Клинцы (Брянская область).

По итогам состязаний победителями и призерами соревнований стали:

Среди девушек:

в весовой категории до 48 кг:

1 место — Кучерова Дарья (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

2 место — Пилипчук Алина (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории до 52 кг:

1 место — Бодрова Анастасия (п. Поляны, ДЮСШ «Витязь»)

в весовой категории до 56 кг:

1 место — Козлова Маргарита (г. Ряжск, ДЮСШ «Флагман»)

в весовой категории до 60 кг:

1 место — Филина Диана (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории до 48 кг:

1 место — Сафронова Алена (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

2 место — Яшкова Елизавета (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории до 70 кг:

1 место — Штатных Виктория (п. Поляны, ДЮСШ «Витязь»)

2 место — Абашина Юлия (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Боджукян Мариана (г. Ряжск, ДЮСШ «Флагман»)

Среди юношей:

в весовой категории до 42 кг:

1 место — Кузнецов Роман (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

2 место — Игнатов Игорь (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Гришакин Иван (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Суслов Николай (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 46 кг:

1 место — Харитонов Виталий (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

2 место — Титков Евгений (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Ляпунов Алексей (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Фетисов Егор (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 50 кг:

1 место — Манохин Евгений (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

2 место — Мальцев Илья (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Черепахин Даниил (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Айвазян Вадим (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории до 55 кг:

1 место — Канидов Михаил (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

2 место — Левин Вадим (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт)

3 место — Маргарян Андрей (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

3 место — Попов Александр (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 60 кг:

1 место — Соников Дмитрий (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

2 место — Кипов Марат (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Бурлаков Никита (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Соколов Дмитрий (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 66 кг:

1 место — Лунин Вячеслав (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

2 место — Казарян Гор (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Капранов Борис (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Сорокин Дмитрий (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории до 72 кг:

1 место — Шаршков Иван (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

2 место — Конуркин Артем (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

3 место — Панов Денис (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Куликов Никита (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 78 кг:

1 место — Чичерин Степан (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

2 место — Николаев Вадим (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Мордвинов Илья (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Земсков Александр (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

в весовой категории до 84 кг:

1 место — Бабаев Рауль (р.п. Шилово, ДЮСШ «Арена»)

2 место — Казарян Гарник (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

3 место — Гусев Константин (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

3 место — Гутин Данила (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

в весовой категории свыше 84 кг:

1 место — Машковцев Сергей (г. Рязань, СДЮСШОР «Родной край — спорт»)

2 место — Семин Николай (г. Рязань, СДЮСШОР «Юпитер»)

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