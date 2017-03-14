В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определился квартет сильнейших

Рассказывает главный судья соревнований Александр Корнеев:

– Результаты четвертьфинальных матчей получились предсказуемыми: более мастеровитые футболисты продемонстрировали заметное превосходство над соперниками. «Вятич», «Квандо» и «Экология дома» одержали верх над футболистами команд «Спартак-Фан» (6:0), «АМКА» (7:2) и «Доступное жилье» (5:2). И только «Автоимпорт» не без труда нанес поражение «Юниону» – 3:1. Зато полуфинальные поединки были отмечены острой борьбой: с одинаковым счетом – 3:2 – «Экология дома» переиграла команду «Автоимпорт», «Вятич» вырвал победу у «Квандо». В итоге за «бронзу» поспорят «Автоимпорт» и «Квандо», в главном финале «золото» разыграют «Вятич» и «Экология дома». Место и время проведения решающих поединков будут известны позднее.