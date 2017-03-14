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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 12:36
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Спорт
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Касимовский «Восход СУ-2» стал первым финалистом Ночной хоккейной лиги Рязанской области 2017 года

В первом полуфинальном матче рязанской НХЛ в Сасове, на льду местного Дворца «Планета спорта», встретились касимовский «Восход СУ-2» и «Динамо» из Рязани. Поединок прошел под диктовку хозяев, у которых выше всяких похвал сыграл Эдуард Султанаев. Капитан касимовцев забросил в ворота динамовцев первые две шайбы и сделал две голевые передачи. Отличились также Юрий Шумкин, Сергей Баранов и поставивший последнюю точку в матче Станислав Романенко. Лучшими игроками поединка названы Юрий Шумкин и динамовец Дмитрий Малахов. В матче за одиннадцатое место «Витязь» нанес поражение «Сталькомплекту» (4:3), за девятое «Энергия» одержала верх над «Державой» – 2:1.

Сегодня, 13 марта, в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», во втором полуфинальном поединке встретятся «Империя» и «Автоимпорт», начало – в 21.00. Финальную игру планируется провести 17 марта. Матч за «золото» рязанской НХЛ начнется в 19.30.

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