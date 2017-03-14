Главная команда Рязанской области по мини-футболу осталась в шестерке сильнейших

В матче 22-го тура первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конференция «Запад») рязанский «Элекс-Фаворит» в Смоленске встретился с местным «Автодором». Хозяева владели инициативой и до перерыва довели счет до 4:0 в свою пользу. Во втором тайме гостям удалось уравнять положение, но «Автодор» все же вырвал победу – 6:5. У нас отличились Денис Голунов, оформивший покер, – наш форвард провел в ворота соперников пять мячей, еще один гол – на счету Алексея Петухова. Несмотря на поражение, рязанцы остались в шестерке сильнейших клубов российского первенства. Следующую игру «Элекс-Фаворит» вновь проведет в гостях – 18 марта наша дружина встретится с идущей на седьмом месте командой «Волга-Саратов».