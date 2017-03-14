В групповых турнирах первенства Рязанской области по мини-футболу шла острая борьба за место на пьедестале

В подгруппе «А» среди клубов второго дивизиона первыми стали «Клуб-900», «Азард Групп», набравшие по семь очков, на одно от лидеров отстал «Желдор», в «Б» – лидерами финишировали три коллектива – «Рельеф Центр», «Апельсин» и «Партизан» – набрав по девять очков, они оставили далеко позади себя ближайших преследователей.

В ½ финала МФК «Азард групп» уступил «Апельсину» – 2:7, «Огастус» – команде «Азард групп» – 1:7. Оба заключительных матча завершились с разницей в один гол: в поединке за «бронзу» «Огастус» оказался сильнее МФК «Азард групп» (6:5), во встрече за «золото» «Апельсин» переиграл команду «Азард групп» – 4:3.

Лучшими игроками турнира были названы Андрей Корольков из «Апельсина», Дмитрий Селиваненко (МФК «Азард групп») и Дмитрий Шведов («Огастус»).