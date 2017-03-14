Жительнице Рязани Любови Борововой срочно нужна помощь

За три с небольшим года Любовь Боровова перенесла двенадцать операций. Жизнь этой женщины разделилась пополам, когда у нее во время очередного медосмотра обнаружили рак.

Врачи уверили, что все еще можно исправить, ведь болезнь не запущена. 6 сентября 2013 года можно считать вторым днем рождения Любови Борововой. Тогда при проведении операции, длившейся более четырех часов, у нее произошла остановка сердца. Пациентку к жизни вернули, и, казалось, что самое страшное позади.

Однако проблемы начались во время лучевой терапии. Оказалось, что ошибки, допущенные при лечении, привели к серьезным осложнениям.

Она выжила. Сегодня ей 48 лет, и требуется еще одна операция, которую могут провести в Боткинской больнице в Москве.

Стоимость операции – 350 тысяч рублей. Родные помогают Любови Борововой, чем могут. «И все равно этой суммы нам не набрать», – говорит женщина.

P.S.: Желающие помочь Любови Борововой могут позвонить ей по телефону: 8 920 989 74 97

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Фото из семейного архива Любови Борововой