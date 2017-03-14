Рязанцев просят помочь в розыске пропавшей девушки

Управление уголовного розыска Главного управления МВД России по Новосибирской области обращается к жителям Рязани и региона за помощью в розыске 17-летней Екатерины Олеговны Воропаевой. В августе 2016 года Екатерина Воропаева ушла из дома в рабочем поселке Тальменка Алтайского края в неизвестном направлении и до сегодняшнего дня не вернулась.

В последний раз Екатерину Воропаеву видели в августе 2016 года в Новосибирске у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Е.О. Воропаева может передвигаться по регионам России с водителями дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см., волосы темные длиной до плеч, глаза голубые.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о судьбе или местонахождении Екатерины Олеговны Воропаевой, незамедлительно сообщить эти сведения по телефонам: 8(383)237-27-00, 8-913-795-10-47.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области