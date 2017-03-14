В поликлинику города Скопина Рязанской области стало проще дозвониться

В лечебном учреждении начал работу саll-центр. Информацию об этом сообщил заместитель главного врача по поликлинической работе Андрей Мартынов.

Открытие саll-центра решило довольно распространенную поликлиническую проблему с дозвоном в регистратуру по вопросам записи на прием, вызова врача на дом. Эти трудности возникают из-за загруженности регистраторов, особенно в утренние часы. В это время в регистратуру поликлиники обращается максимальное количество пациентов, одновременно идем самое большое количество звонков. Как итог, сложности с дозвоном в поликлинику, непродуктивная работа постоянно отвлекающихся на телефонные звонки медрегистраторов, задержки в обслуживании пациента в регистратуре, утеря амбулаторных карт.

Созданный для разрешения проблемы саll-центр расположен в отдельном кабинете. Специалисты саll-центра занимаются приемом звонков пациентов, предварительной записью на прием, принимают вызовы врача на дом, предоставляют информацию о режиме работы врачей поликлиники. В саll-центре работают два оператора (регистратора), имеются два телефонных канала связи, сотовая связь, Интернет.

По словам Андрея Мартынова, благодаря нововведению удалось решить проблему телефонной связи с поликлиникой, освободить работников регистратуры от приема телефонных звонков для более качественного выполнения своих непосредственных обязанностей.

При этом для получения информации об имеющихся вызовах врача на дом врачи теперь не заходят в регистратуру, а получают всю необходимую информацию напрямую из саll-центра.

– Проблема эмоционального выгорания медрегистраторов из-за чрезмерных нагрузок теперь менее актуальна, конфликтов с пациентами стало на порядок меньше, – говорит Андрей Мартынов.