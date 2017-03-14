Хозяину «резинового» дома в рабочем поселке Чучково грозит крупный штраф

Полицейские выявили и пресекли в рабочем поселке Чучково фиктивную постановку на учет гражданки Республики Узбекистан.

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ во время проверки жилого массива рабочего поселка Чучково выявили, что 38-летний местный житель в своем доме фиктивно поставил на учет гражданку Республики Узбекистан.

Как сообщается на сайте регионального УМВД России, в отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02 или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18.