В Рязанской области сегодня начала работать «горячая линия» по качеству продуктов питания

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, с 13 по 27 марта работают телефоны «горячей линии»: 8 800 100 22 62, 929788, 929785, 984963. Граждане могут задать специалистам вопросы, касающиеся качества и безопасности пищевых продуктов, принципам здорового питания.

Кроме того, в этот период во всех районах области пройдут семинары-совещания с участием специалистов Роспотребнадзора по вопросам обеспечения безопасности пищевых продуктов при их производстве.

В прошлом году сотрудники Роспотребнадзора по области проверили 618 производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. За выявленные нарушения вынесли 742 административных постановления. Была приостановлена деятельность 24 организаций. Проведено более 10 тысяч исследований проб пищевой продукции. 805 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим объемом 3777 килограммов сняли с реализации.