Спортсменки Рязанской области – вторые по итогам первенства России по борьбе на поясах

Рязанки завоевали две серебряные медали в своих весовых категориях

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на региональное министерство молодежной политики, физической культуры и спорта, состязания проходили с 9 по 12 марта в Воронеже. В них приняли участие спортсмены из Республики Башкортостан, городов Рязани, Москвы, Челябинска, Волгограда, Тамбова, Перми, Воронежа и других.

Наград удостоены воспитанницы СДЮСШОР «Олимпиец» Анастасия Донникова и Кристина Гаспарян. Спортсменки занимаются под руководством заслуженного тренера России Владимира Емельянова.