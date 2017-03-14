В Рязанской области половодье набирает обороты

Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 29 сантиметров и составил 181 сантиметр от нулевой отметки гидрологического поста. Отмечается редкий ледоход.

В районе населенного пункта Половское Спасского района вода в Оке также повысилась на 25 сантиметров и достигла отметки 471 сантиметров.

В районе селе Старая Рязань за сутки вода прибавилась на 49 сантиметров, общей уровень составил 261 сантиметр. Наблюдаются подвижки льда и разводья.

В районе города Касимова уровень воды в Оке повысился на 21сантиметр и составляет 135 сантиметров.

В Мокше в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 10 сантиметров, ее уровень составил 281 сантиметров. Лед потемнел, появились закраины.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 32 сантиметра и составил 204 сантиметра.

На территории области подтоплено 2 низководных моста. Сегодня в Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня произошел перелив низководного моста у деревни Бутырки. Также затоплен мост у реки Ранова у населенного пункта Шелемишево Скопинского района.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.