ХК «Рязань» начал восстановительный сбор

Шесть дней продлится восстановительный сбор ХК «Рязань». Тренировки «горожане» начали сегодня

Из хоккеистов, защищавших цвета ХК «Рязань» в сезоне-16/17, в занятиях принимают участие вратарь Евгений Кандыба, защитники Роман Дубинин, Альберт Полинин, Артем Седунов, Роман Хисамутдинов, Алексей Турчанинов, нападающие Александр Денежкин, Никита Кацедым, Егор Кривченко, Евгений Лызин, Иван Петраков, Андрей Рукин, Андрей Чванчиков.

Как пояснили в клубе, на сборы приглашены хоккеисты, с которыми ХК «Рязань» планирует продолжить сотрудничество и в следующем сезоне. При этом стоит отметить, что у Кандыбы, Дубинина, Рукина, Денежкина и Кривченко действующие контракты с «горожанами» на чемпионат-17/18. Большинство остальных игроков, выступавших в ХК «Рязань» в завершающемся сезоне, за исключением, разумеется, посланников ярославского «Локомотива», мы, скорее всего, увидим в форме других команд.

Как рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов, тренировки проходят под руководством тренера команды Олега Барсукова. Вопрос по главному тренеру Алексею Алексееву и старшему тренеру Алексею Коршкову находится в стадии решения, на данный момент оба специалиста находятся в отпуске.

18 марта во Дворце спорта «Олимпийский» состоится традиционный матч ХК «Рязань» против болельщиков команды.