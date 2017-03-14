Чемпионами России по полиатлону стали спортсмены из Рязанской области Дарья Васькина и Денис Шелкопляс

С 8 по 12 марта в Сасово проходил Чемпионат России – 2017 по полиатлону в спортивной дисциплине зимнее троеборье. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 24 субъектов Российской Федерации

В программу соревнований вошли дисциплины троеборья: пулевая стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки, прошли и командные соревнования с элементами эстафеты (пулевая стрельба и лыжные гонки).

Победителями соревнований в возрастной категории 18-20 лет стали:

1 место: Виктория Виноградова (Вологодская область) и Никита Камнев (Тамбовская область);

2 место: Виктория Каюкова (ХМАО – ЮГРА) и Радион Наурзбаев (Курганская область);

3 место: Виктория Федина (Вологодская область) и Никита Хвалынский (Санкт-Петербург).

Победителями в возрастной категории 21-23 года стали:

1 место: Анна Разворотнева (Санкт-Петербург) и Сергей Романов (Владимирская область);

2 место: Анастасия Суконкина (Владимирская область) и Михаил Варин (Ивановская область);

3 место: Виктория Черемная (Архангельская область) и Александр Пантелеев (Ивановская область).

По результатам абсолютного первенства Чемпионами России по полиатлону в спортивной дисциплине зимнее троеборье стали представители ДЮСШ «Планета спорта» г. Сасово Рязанской области Дарья Васькина и Денис Шелкопляс. Серебряными призерами стали Мария Жиляева (Калужская область) и Никита Камнев (Тамбовская область). На третью ступень пьедестала почета поднялись Мария Попова (Курганская область) и Вячеслав Панормов (Ивановская область).

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации победителем стала Вологодская область. На втором месте Курганская область. На третьем – Санкт-Петербург.

В командных соревнованиях с элементами эстафеты среди женщин победителем стал СК «Вымпел» Коврова Владимирской области. На втором месте ДЮСШ «Планета спорта» города Сасово. На третьем – ДЮСШ-4 города Череповец Вологодской области. Среди мужчин победу одержала команда Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ). Второе место заняла команда ДЮСШ «Планета спорта» Сасово. Третье – «Спортклуб Кашира».

В командном первенстве среди спортивных клубов с учетом очков, набранных в эстафетной гонке, победителем стал СК «Вымпел» Коврова. На втором месте ДЮСШ «Планета спорта» города Сасово. Третье место заняла команда ДЮСШ-4 города Череповец.