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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 16:08
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Актуально
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По ряду адресов в Рязани временно отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации города, в связи с проведением работ на воздушной линии 15 и 16 марта с 9.30 до 15.30 будет отключена электроэнергия в поселке Семчино по следующим адресам:

- ул. Свободы, д. с 1 по 140;

- ул. Семчин Лоск, д. 5, д. 8, д. с 3 по 58;

- ул. Дачная, д. с 1 по 47;

- ул. Советская, д. с 1 по 63, д. с 46 по 60;

- ул. Дорожная, д. с 1 по 24а;

- ул. Хрюкина, д. с 1 по 41, д. с 10 по 40а;

- ул. Интернациональная, д. 5д;

- ул. Колхозная, д. с 23 по 53а;

- ул. 1-ого Мая, д. с 1 по 77;

- ул. Сенной пер., д. с 2 по 12;

- ул. Луговая, д. с 1 по 48;

- ул. Трехреченская, д. с 1 по 83;

- ул. Озерный пр-д, д. 46, д. 50;

- ул. 1-ый Озерный пер., д. 2, д. 8, д. 9;

- ул. 2-ой Озерный пер., д. 1, д. 17;

- ул. 3-ий Озерный пер., д. с 2 по 24;

- ул. 4-ый Озерный пер., д. с 15 по 32;

- ул. 5-ый Озерный пер., д. с 10 по 42.

16 марта с 10.00 до 15.30, а также 17 марта с 10.00 до 15.00 электроэнергию отключат по следующим адресам: ул. Пронская, дома с 1 по 104, ул. Никуличинская, д. 137, уч. 1, 5, 7, 78 (дачи)

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