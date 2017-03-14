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13.03.2017, 16:16
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Общество
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Бывшему первому заместителю председателя правительства Рязанской области Дмитрию Андрееву продлили срок содержания под стражей

В Рязани прошло первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному по факту получения взятки в значительном размере и мошенничества в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Андреева.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани, мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 – 2015 годах Дмитрий Андреев получил взятки в различных формах на общую сумму более 6 миллионов рублей. Чиновнику инкриминировано и мошенническое хищение у одного из своих подчиненных денежных средств в сумме 500 тысяч рублей. В ходе судебного заседания государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу подсудимому на 6 месяцев, то есть до 26 августа 2017 года.

Подсудимый и его защитники возражали против продления действия меры пресечения в виде заключения под стражу, просили изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд решил иначе. Мера пресечения в виде заключения под стражу подсудимому продлена на 6 месяцев.

Следующее судебное заседание назначено на 3 апреля 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение трех суток со дня его вынесения.

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