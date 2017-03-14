213 спортсменов и физкультурников вышло на старт состоявшегося в Рязанской области детского лыжного марафона

Это рекордное число участников

Как и прежде, соревнования был проведены в поселке Тума Клепиковского района, в Лесопарке – любимом месте отдыхе местных жителей. Награды разыгрывались в различных возрастных группах на дистанциях 5, 10, 15, 20 и 30 километров. Победителями стали Полина Самсонова из Зарайска, представители рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Полина Садовникова и Татьяна Чванова, Анна Тинякова и Руслан Соловьев из рязанской СДЮСШОР «Олимпиец», учащиеся скопинской ДЮСШ Виталий Зверков и Тимофей Ламповщиков, Ольга Зубкова из Спас-Клепиков.

Самую престижную, 30-километровую, гонку с результатом 1 час 17 минут 35 секунды выиграл представитель Рязани Иван Солодов. Вторым финишировал Иван Куляев из рязанской СДЮСШОР «Вымпел» (1:18.58), третьим – Михаил Сбитов (РФ МУ МВД России, 1:21.22). Последующие места заняли Андрей Алипкин (Москва, 1:22.00), Василий Лучкин (Рязань, 1:22.06) и Алексей Зотов из «Вымпела» (1:22.42). На старт «тридцатки» вышло тридцать гонщиков.

Финишировавшие в числе лучших гонщики были награждены медалями, почетными грамотами и презентами от спонсоров.