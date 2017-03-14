Победой рязанских спортсменок в Воронежской области завершилось зональное первенство России по мини-футболу среди девушек

В стартовый день дублеры «Рязани-ВДВ» провели два матча и в обоих одержали победы: они одержали вверх над представительницами детско-юношеской спортивной футбольной школы из Губкина (3:1) и воронежской командой «IT Profunion – SFL» (4:0). В следующий игровой день подопечные Марии Брылевой и Владимира Спиридонова продолжили победную серию – они нанесли поражения воронежскому «Танаису» (3:0) и с таким же счетом хозяйкам турнира – футболисткам Хохольского района.

В итоге наши футболистки завоевали золотые медали и добыли путевку в финальную стадию первенства страны. Лучшими игроками турнира были признаны рязанки Анастасия Фокина и Елена Очеретяная.