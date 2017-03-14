За неделю в Рязанской области ликвидировали 14 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по области, с 6 по 12 марта пожарные подразделения региона ликвидировали 14 пожаров. В них было уничтожено и повреждено 12 строений и 11 единиц техники. Во время тушения огнеборцы спасли двух человек, еще двоих эвакуировали. В пожарах погибли два человека.

10 марта по время пожара в жилом доме по улице Советская города Михайлова пожарные спасли мужчину 1972 года рождения. С отравлениями продуктами горения его госпитализировали в ЦРБ. Из пожара была спасена женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. С ожогами она была доставлена в лечебное учреждение.

8 марта во время пожара в жилом доме по улице Элеваторная в городе Рязани погибли мужчина 1955 года рождения и женщина 1959 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.

На водоемах Рязанской области зарегистрировано одно происшествие.

12 марта спасатели Центральной спасательной станции Рязани из Оки у села Кузьминское Рыбновского района подняли тело мужчины.