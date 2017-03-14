Первые в 2017 году выборы в Рязанской области прошли в Шиловском районе

12 марта 2017 года состоялись дополнительные выборы депутата Шиловской районной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8.

Решение о назначении дополнительных выборов было принято территориальной избирательной комиссией Шиловского района 13 декабря 2016 года в связи с тем, что депутат одномандатного округа №8, член «Единой России» Михаил Коньков сложил свои полномочия досрочно.

8-й одномандатный округ включает в себя два сельских поселения – Ибредское и Краснохолмское, в них в день голосования было открыто четыре избирательных участка.

В выборах принимали участие три кандидата – от «Единой России, ЛДПР и самовыдвиженец. По итогам подсчета голосов убедительную победу одержал «единоросс», начальник ГКУ «Первомайское лесничество» Андрей Анашкин, набравший 83,2% голосов избирателей. За его конкурента от ЛДПР Ефима Голоскокова проголосовало 11,5% избирателей. Самовыдвиженца Александра Клюса поддержали только 3,3% избирателей. Явка на довыборах составила 24,1%.

На избирательных участках в Шиловском районе в день голосования побывали представители областной избирательной комиссии. Как отметил заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков, эти выборы – первые в наступившем году, и они дают возможность лучше подготовиться к единому дню голосования в сентябре. Это «тренировка в реальных условиях».

– Мы непосредственно на месте посмотрели, как проходит голосование, как были подготовлены участковые комиссии, помещения и другие необходимые атрибуты. Все, что мы увидели в процессе, будем использовать в будущем для формирования программы обучения для наших территориальных и участковых избирательных комиссий. Каких-то существенных проблем, которые могли повлиять на ход голосования и волеизъявления, мы не обнаружили. На мой взгляд, день голосования прошел хорошо, для сельских поселений очень достойно. Но тем не менее мы должны постоянно совершенствовать процедуру голосования, напоминать о тех нововведениях, новых нормах законодательства, постановлениях ЦИК, которые касаются подготовки к выборам, – пояснил Дмитрий Боков.

Прошедшие выборы привлекли внимание не только представителей региональной избирательной комиссии. На участках присутствовало много наблюдателей, журналистов, общественников, в том числе из других регионов. По словам Дмитрия Бокова, жалоб в день голосования поступило всего три, а остальное – замечания и предложения, касающиеся хода голосования. Все они будут внимательно проанализированы облизбиркомом и, возможно, учтены уже при проведении следующих выборов.