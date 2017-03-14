В Рязанской области проходит Неделя борьбы с глаукомой

Сайт правительства области сообщает, что с 11 по 17 марта в регионе проходит Неделя борьбы с глаукомой.

В рамках Всемирной недели борьбы с глаукомой в области пройдет ряд профилактических акций. В консультационном поликлиническом отделении Клинической больницы им. Н.А. Семашко завтра с 14.00 до 16.00 будет работать телефон «горячей линии» по вопросам диагностики и лечения глаукомы. На вопросы жителей региона, обратившихся по номеру 50-64-66, ответят врачи-офтальмологи высшей квалификационной категории. Здесь же 15 марта с 9.00 до 14.00 состоится акция, в ходе которой граждане смогут измерить свое внутриглазное давление бесконтактным методом.