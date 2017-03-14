Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» завоевали три медали первенства «Славянское братство»

Как сообщает сайт администрации Рязани, открытое первенство района по дзюдо среди юношей 2005–2006 и 2007–2008 годов рождения «Славянское братство» прошло в субботу, 11 марта, в городе Раменское Московской области. В соревнованиях приняли участие более 200 юных дзюдоистов. Воспитанники спортивной школы «Комета» завоевали три медали.

Юрий Попов занял первое место в весовой категории 40 кг, Семен Куликов завоевал «бронзу»- в весовой категории 33 кг, Данил Накостик стал третьим в весовой категории 48 кг.

Спортсмены занимаются под руководством тренера-преподавателя В.В. Филина.