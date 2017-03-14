В Рязанской области стартует программа благоустройства дворовых территорий

Их перечень будет формироваться с учетом мнения населения

В этом году во всех регионах страны стартует федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». О том, как будет она выполняться в Рязанской области, рассказали на пресс-конференции координаторы проекта, представители регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

В Рязанской области основным координатором программы благоустройства городской среды, рассчитанной на пять лет, станет межведомственная комиссия. Ее возглавит временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

В текущем году регион получит на эти цели 200 миллионов рублей. Участвовать в их распределении будут жители муниципалитетов – таково обязательное условие реализации программы.

– Ее задача – вовлечь граждан в процесс управления городом, помочь воплотить в жизнь местные инициативы, дать возможность активным жителям реализовать свои идеи, связанные с благоустройством территорий, – подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин.

До 1 апреля все муниципальные образования, вошедшие в госпрограмму, должны будут опубликовать свои проекты благоустройства придомовых территорий. И тогда начнется их общественное обсуждение. Как минимум 30 дней будет у жителей, чтобы внести свои предложения.

Но уже сейчас они могут подавать свои заявки на благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в органы местного самоуправления. Сделать это можно индивидуально или через официальных представителей – председателей ТОСов, старших по дому, депутатов и т.д.

Какие предложения будут иметь больше шансов на реализацию? В региональном ОНФ пояснили: те, в которых выражено коллективное мнение жителей домов, а для этого понадобится провести общее собрание собственников жилья. Люди могут захотеть построить в своих дворах парковку или детский городок, отремонтировать тротуары, провести озеленение и т.д. Будут приветствоваться любые формы соучастия жителей в работах по благоустройству – от софинансирования до личной трудовой помощи.

Сроки предоставления заявок поджимают. До конца весны муниципалитеты должны иметь свои утвержденные программы. Но это не означает, что они не могут корректироваться в ходе исполнения, отметил региональный координатор Центра мониторинга и благоустройства городской среды, член регионального штаба ОНФ Сергей Караев. Он также напомнил, что программа рассчитана на пять лет, и те, кто опоздает войти в нее в 2017 году, смогут сделать это в последующие годы.

– За это время мы должны сделать наши улицы и дворы более удобными для жителей. Две трети федерального финансирования выделяются на благоустройство дворов, одна треть – на обустройство парков и наиболее посещаемых общественных зон, – сообщил Караев.

Обязательное условие госпрограммы с общим финансированием 20 млрд. рублей – включение в нее моногородов. В Рязанской области в их число входят поселки Лесной Шиловского района, Побединка Скопинского и Елатьма Касимовского районов.

– Все они уже в этом году получат финансирование, – сообщил журналистам Евгений Зызин. – Мы также хотим задействовать площадку регионального отделения ОНФ для обсуждения конкретных примеров благоустройства с участием архитекторов, урбанистов, представителей ТОСов, просто активных горожан. Это будет своеобразная «фабрика идей» благоустройства, в рамках которой пройдут творческие конкурсы дизайн-проектов, – заключил спикер.

Словом, люди уже сейчас могут думать над тем, что хотелось бы им изменить в местах своего проживания, подавать заявки в администрации населенных пунктов и выдвигать своих представителей в муниципальные общественные комиссии. Информация о районных программах в каждом муниципалитете появится с 1 апреля.