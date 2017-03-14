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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 18:08
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Общество
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Рязанцев приглашают на лекцию профессора МГИМО о Трампе

14 марта в 11.05 в конференц-зале Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (ул. Свободы, 46) пройдет встреча с доктором политических наук, профессором кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, президентом Международного института развития научного сотрудничества (МИРНАС); заместителем директора Института системно-стратегического анализа (ИСАН) Еленой Георгиевной Пономарёвой. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Тема лекции: «Трамп: Америка в поисках выхода из глобального тупика».

Мероприятие организовано факультетом истории и международных отношений не только для студентов и преподавателей факультета, но и для всех желающих.

Неолиберальный курс завел мир в тупик. Мы являемся не только свидетелями, но и жертвами «кризиса матрешки», вместившего в себя несколько кризисных контуров: социально-экономический, политический, демографический, интеллектуальный. В таких условиях борьба за влияние, территории и ресурсы приобретает особо жесткие формы и толкает мир к глобальным (региональные уже давно стали нормой современности) конфликтам. Есть ли у западных элит стратегия или хотя бы тактика выхода из рукотворного кризиса? Приход Трампа в Белый дом можно рассматривать как попытку части политического истеблишмента Америки ответить на этот вопрос. Ответы на эти и другие вопросы вы услышите на данном мероприятии.

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