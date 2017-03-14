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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 18:15
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Культура
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В Рязани состоялся XX ежегодный конкурса патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»

В программе гала-концерта было представлено 20 лучших песенных номеров в исполнении вокалистов и вокальных ансамблей. Зрители в зале наслаждались творчеством исполнителей, а члены жюри выбирали лучшего для вручения главной награды конкурса – диплома Гран-при.

Перед началом гала-концерта зрителям скучать не пришлось. Те, кто пришел пораньше, окунулись в атмосферу средневекового воинства. В фойе Дворца молодежи разместил доспехи и оружие историко-патриотический клуб «Белый кречет» константиновского Дома культуры Рыбновского района. Руководитель клуба Александр Блинов рассказывал молодежи о том, как русские воины орудовали мечами в битвах с врагом, и о тех экскурсионных программах, которые клуб организует на родине Сергея Есенина.

На гала-концерт пришли ветераны Великой Отечественной войны. Зал встретил их стоя аплодисментами, организаторы песенного конкурса преподнесли алые гвоздики. На сцену пригласили участника взятия Берлина Дмитрия Алексеевича Черничкина, и он по-военному четко доложил о том, как и за что воевал, вспомнил и о песнях, которые вселяли в бойцов на фронте силу духа.

Молодежь с охотой исполняет эти песни почти на каждом фестивале, но, по словам председателя жюри конкурса, директора ДК молодежи Николая Плетнева, репертуар ежегодно значительно меняется. Это говорит о нестандартном подходе и творческом поиске участников конкурса. Каждый год в его программе появляется что-то новое.

На следующий год организаторы планируют пригласить к участию в конкурсе ветеранов.

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