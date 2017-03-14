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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 18:17
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Общество
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Рязанские волонтеры провели субботник на месте будущего центра длительной передержки безнадзорных животных

Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанские волонтеры провели субботник на месте будущего центра длительной передержки безнадзорных животных
Фото: Татьяна Клемешева.

Уборка и расчистка земли проходили более пяти часов. Благоустраивать территорию центра, который откроется на территории Южного промузла, пришли около десятка человек. Некоторые из них привели с собой своих питомцев, когда-то взятых с передержек. Добровольцы убирали бытовой мусор, снег и остатки деревьев, чтобы на участке можно было начать строить вольеры для собак.

По словам директора городской службы по контролю за безнадзорными животными Марины Селезневой, организация получила этот участок в собственность с 1 января текущего года. До начала марта служба готовила все необходимые документы, в том числе заключала договоры на подачу воды и электроэнергии на территории будущего центра. В большом гараже, построенном на участке прежними владельцами, будут размещаться зимние вольеры для животных с отоплением и освещением. Ряд открытых вольеров будет построен напротив. Также на территории будет предусмотрена площадка для выгула собак.

Во время субботника добровольцы убирали с участка снег, мусор и ветки. Часть отходов была сожжена, а часть – собрана в контейнеры для отправки на свалку. На текущей неделе на расчищенном участке должно начаться возведение летних вольеров.

Официальное открытие центра длительной передержки безнадзорных животных намечено на конец марта – начало апреля. За собаками будут ухаживать специальные рабочие. В центре будут жить до 400 взрослых стерилизованных зверей, которых можно будет забрать домой. Также в центре планируется проводить экскурсии для детей и других групп.

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