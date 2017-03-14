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Главная страница / Новости Рязани и области
13.03.2017, 18:22
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Общество
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В Сасове Рязанской области решили навести чистоту и порядок

Глава администрации города Сасова Евгения Рубцова дала поручение активизировать работу городских служб по санитарной очистке города. Официально месячник по благоустройству начнется в Сасове с 1 апреля, но в администрации считают, что уже сейчас необходимо создать штаб по подготовке к месячнику и довести до всех руководителей торговых и промышленных предприятий ход весенних работ по благоустройству.

Особое внимание необходимо уделить деятельности управляющих компаний и ТСЖ, ведь именно на них лежит основная ответственность за чистоту дворов и придомовых территорий. Глава администрации Евгения Рубцова уверена: решать текущие проблемы по наведению порядка нужно немедленно, не дожидаясь, пока сойдет снег. По ее мнению, везде, где это только возможно, мусор следует убирать сразу.

А чтобы добиться большего эффекта в наведении чистоты и порядка на улицах города Сасова Евгения Ивановна поручила первому заместителю главы администрации Сергею Ямщикову и его структурным подразделениям провести инвентаризацию всех центральных улиц города. Составить перечень ограждений, автобусных остановок, арт-объектов и других элементов благоустройства, требующих покраски и ремонта. Не за горами майские праздники, поэтому уже сейчас продумать вопрос с ремонтом и благоустройством памятных мест города и территории поклонного креста на въезде в город со стороны Щацка.

Уже к 20 апреля во всех сасовских дворах должна быть обеспечена полная чистота, произведена уборка территорий около всех учебных учреждений, организаций, предприятий, объектах торговли, а также в городских парках и скверах.

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