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13.03.2017, 18:32
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с членом Общественной палаты РФ Ольгой Вороновой

В рамках состоявшейся сегодня встречи обсуждались вопросы совместной работы правительства области и общественной палаты РФ.

Николай Любимов отметил важность взаимодействия органов власти всех уровней с общественностью: «Готов тесно сотрудничать с общественной палатой, выслушивать пожелания и предложения, совместно обсуждать значимые для региона вопросы».

Одной из тем встречи стало обсуждение вопросов наращивания кадрового потенциала области, в том числе развития «социальных лифтов» для молодежи.

Молодежь нужно поддерживать и продвигать, выпускники вузов должны иметь возможность реализовать свой потенциал, – отметил Николай Любимов. – Это одна из важных задач, которая ставится мне как руководителю региона на федеральном уровне на ближайшие годы.

В свою очередь Ольга Воронова отметила, что и федеральная, и региональная общественные палаты уделяют большое внимание работе с молодежью. Она также выразила готовность принять активное участие в любых проектах, направленных на развитие Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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